L’ipotesi del Green Pass senza scadenza per chi ha fatto anche la terza dose

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 24 gennaio 2022)per chi ha tre dosi di vaccino. La decisione sarebbe stata già presa e nei prossimi giorni il governo metterà a punto il provvedimento che dispone l’allungamento della validità del certificato. Ma dovràdecidere – spiega il Corriere – se rinnovare l’ordinanza che impone il tampone a chi entra nel nostro Paese,se possiede la certificazione verde. È uno degli argomenti all’ordine del giorno della riunione con i presidenti di Regione convocata per domani. L’altro è l’abolizione delle fasce di colore. Il decreto in vigore prevede che dal 1 febbraio la certificazione verde sia valida sei mesi, ma per molti cittadini a metà marzo scadrà la certificazione e al momento non c’è alcuna autorizzazione alla somministrazione della quarta. ...