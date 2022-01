Fortnite | trucchi e consigli per i nuovi giocatori

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Con un nuovo capitolo dia metà della sua prima stagione, è ora di radunare tutti iper sopravvivere sull’isola Se sieteall’isola di, benvenuti all’inferno: aspettatevi di farvi fare la festa da Anonimo280 ogni due per tre, ma se sono stati i nostrisui titoli da recuperare a Capodanno a portarvi qui siamo lieti di condividere con voi idi base per la sopravvivenza. Vogliamo essere sinceri: difficilmente troverete qualcosa che non abbiate già visto altrove, ma d’altro canto comprendiamo la soggezione nel trovarsi davanticon potenzialmente mesi o anni di esperienza. Non è mai troppo tardi per iniziare, però: potreste anche essere più portati al gioco di quanto pensiate. Abbiamo ...