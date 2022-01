The Batman, Robert Pattinson in una clip della scena del funerale (VIDEO) (Di domenica 23 gennaio 2022) La star di The Batman, Robert Pattinson è il protagonista di questa clip dal film DC diretto da Matt Reeves, in arrivo nelle sale a marzo. I fan DC non vedono l'ora di andare al cinema e gustarsi The Batman, il nuovo cinecomic dedicato al Cavaliere Oscuro, che questa volta vedrà Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne. Ma se volete farvi un'idea di come sarà il film, date un'occhiata a questa nuova clip. Nel VIDEO riportato anche dal sito Comicbook potete vedere uno stralcio della ormai rinomata sequenza del funerale che abbiamo già intravisto nei vari trailer e VIDEO promozionali. In questo caso, però, ci è offerto un po' più di contesto, specialmente per quanto accadrà sul finire ... Leggi su movieplayer (Di domenica 23 gennaio 2022) La star di Theè il protagonista di questadal film DC diretto da Matt Reeves, in arrivo nelle sale a marzo. I fan DC non vedono l'ora di andare al cinema e gustarsi The, il nuovo cinecomic dedicato al Cavaliere Oscuro, che questa volta vedrànei panni di Bruce Wayne. Ma se volete farvi un'idea di come sarà il film, date un'occhiata a questa nuova. Nelriportato anche dal sito Comicbook potete vedere uno stralcioormai rinomata sequenza delche abbiamo già intravisto nei vari trailer epromozionali. In questo caso, però, ci è offerto un po' più di contesto, specialmente per quanto accadrà sul finire ...

SkyTG24 : The Batman, pubblicata una scena intera del film con Robert Pattinson - WarnerBrosIta : Per Batman e Catwoman la vendetta equivale a giustizia. Guarda ora il nuovo trailer di The Batman. Dal 3 marzo solo… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman, Robert Pattinson in una clip della scena del funerale (VIDEO) - taivalois : Mano e essa cena de the Batman? ?? - EbrahimElMalah : Michael Giacchino - The Batman -

