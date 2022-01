Procida Capitale, i monumenti della Campania s’illuminano di rosa (Di domenica 23 gennaio 2022) L’avvio simbolico dell’anno da Capitale Italiana della Cultura di Procida è stato salutato, sabato 22 gennaio, con la proiezione simultanea del logo ufficiale e del claim “La cultura non isola” su alcuni dei più importanti monumenti della Campania, che si sono illuminati di rosa, in linea con il colore tematico di Procida 2022. Organizzato in collaborazione con Regione Campania e Fondazione Campania dei Festival, l’evento ha ammantato di ulteriore suggestione il colonnato della Basilica di San Francesco di Paola in Piazza del Plebiscito e Castel Sant’Elmo a Napoli, i Templi di Paestum, la Reggia di Caserta, l’Arco di Traiano a Benevento, il Castello Marchionale a Taurasi e la Casina Vanvitelliana di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 23 gennaio 2022) L’avvio simbolico dell’anno daItalianaCultura diè stato salutato, sabato 22 gennaio, con la proiezione simultanea del logo ufficiale e del claim “La cultura non isola” su alcuni dei più importanti, che si sono illuminati di, in linea con il colore tematico di2022. Organizzato in collaborazione con Regionee Fondazionedei Festival, l’evento ha ammantato di ulteriore suggestione il colonnatoBasilica di San Francesco di Paola in Piazza del Plebiscito e Castel Sant’Elmo a Napoli, i Templi di Paestum, la Reggia di Caserta, l’Arco di Traiano a Benevento, il Castello Marchionale a Taurasi e la Casina Vanvitelliana di ...

