Bruxelles, scontri a manifestazione contro misure anti Covid: arresti e feriti (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Circa cinquantamila persone hanno manifestato a Bruxelles contro le misure anti Covid, secondo il dato confermato alla Dpa da un portavoce della polizia. Almeno 70 gli arresti, tra l’altro, per danni alla proprietà o per il trasporto di oggetti pericolosi o illegali, mentre tre agenti di polizia e 12 manifestanti sono rimasti feriti. I manifestanti hanno marciato dalla Nordbahnhof al quartiere europeo, dove sono scoppiati disordini. I dimostranti hanno lanciato oggetti contro agenti di polizia e danneggiato edifici. La polizia ha usato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per allontanare le persone coinvolte. I video online mostravano finestre rotte dell’edificio del Servizio europeo per ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Circa cinquantamila persone hanno manifestato ale, secondo il dato confermato alla Dpa da un portavoce della polizia. Almeno 70 gli, tra l’altro, per danni alla proprietà o per il trasporto di oggetti pericolosi o illegali, mentre tre agenti di polizia e 12 manifestsono rimasti. I manifesthanno marciato dalla Nordbahnhof al quartiere europeo, dove sono scoppiati disordini. I dimostrhanno lanciato oggettiagenti di polizia e danneggiato edifici. La polizia ha usato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per allontanare le persone coinvolte. I video online mostravano finestre rotte dell’edificio del Servizio europeo per ...

