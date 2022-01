Aosta, pulmino di turisti finisce in un torrente: morto l’autista, salvi i tre passeggeri (Di domenica 23 gennaio 2022) Un pulmino da 9 posti, che aveva a bordo 3 turisti del Nord Europa, è finito in un torrente nel pieno centro della rinomata località sciistica di Champoluc, ai piedi del Monte Rosa. Nell’incidente è morto l’austista, un uomo di 71 anni. Tre invece i feriti fra i passeggeri: una coppia di di 75 e 77 anni e una donna di 67. Sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Parini di Aosta. I coniugi non sono gravi, mentre l’altra donna ha riportato traumi in fase di valutazione. Il pulmino percorreva la regionale 45 della val d’Ayas verso valle quando poco dopo le 18 il conducente ha perso il controllo. “Era in rue Dondeynaz, appena prima della piazza di Champoluc. Il furgoncino ha attraversato tutta la carreggiata, poi ha divelto le protezioni ed è finito in acqua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) Unda 9 posti, che aveva a bordo 3del Nord Europa, è finito in unnel pieno centro della rinomata località sciistica di Champoluc, ai piedi del Monte Rosa. Nell’incidente èl’austista, un uomo di 71 anni. Tre invece i feriti fra i: una coppia di di 75 e 77 anni e una donna di 67. Sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Parini di. I coniugi non sono gravi, mentre l’altra donna ha riportato traumi in fase di valutazione. Ilpercorreva la regionale 45 della val d’Ayas verso valle quando poco dopo le 18 il conducente ha perso il controllo. “Era in rue Dondeynaz, appena prima della piazza di Champoluc. Il furgoncino ha attraversato tutta la carreggiata, poi ha divelto le protezioni ed è finito in acqua ...

