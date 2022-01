Ricordate Debora Salvalaggio, dal Miss Italia a L’isola dei Famosi: ecco oggi che fine ha fatto (Di sabato 22 gennaio 2022) Debora Salvalaggio è stata una showgirl molto famosa del nostro panorama. Da Miss Italia a L’isola dei Famosi, vediamo cosa fa oggi Stiamo parlando di una nota showgirl che ha fatto parlare di lei per le numerose apparizioni sul piccolo schermo. Una donna che ha preso parte a differenti programmi nel corso della sua carriera. Tuttavia, ad un certo punto, la vediamo sempre di meno. Ma per quale motivo? oggi scopriamo che fine ha fatto Debora Salvalaggio. Era il 2012 quando la vediamo per l’ultima volta sugli schermi. Nello specifico, all’intento del programma Mi gioco la nonna, firmato da Giancarlo Magalli. Nasce nel 1985 e, ben presto, inizia a ... Leggi su topicnews (Di sabato 22 gennaio 2022)è stata una showgirl molto famosa del nostro panorama. Dadei, vediamo cosa faStiamo parlando di una nota showgirl che haparlare di lei per le numerose apparizioni sul piccolo schermo. Una donna che ha preso parte a differenti programmi nel corso della sua carriera. Tuttavia, ad un certo punto, la vediamo sempre di meno. Ma per quale motivo?scopriamo cheha. Era il 2012 quando la vediamo per l’ultima volta sugli schermi. Nello specifico, all’intento del programma Mi gioco la nonna, firmato da Giancarlo Magalli. Nasce nel 1985 e, ben presto, inizia a ...

