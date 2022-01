Kimi Raikkonen si scaglia contro il mondo della F1: “Ambiente falso, conta solo il denaro. Meglio stare fuori da quelle str****te”” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Kimi Raikkonen ha corso ad Abu Dhabi, il 12 dicembre 2021, l’ultimo Gran Premio di una lunghissima e trionfale carriera in Formula 1. Il finlandese è sempre stato conosciuto per essere uno con pochi peli sulla lingua, ma ora che è fuori definitivamente dall’Ambiente dei motori, le sue dichiarazioni si sono fatte ancora più taglienti. In un’intervista per Motorsport.com Raikkonen ha sparato a zero contro l’intero sistema F1: “Ci sono tante cose che non hanno senso, almeno per me, in Formula 1. Parlo di tutte le stronzate che girano. Lo sappiamo, ma nessuno dice niente. Sono cose che non dovrebbero nemmeno esistere. Molte cose sono false qui dentro. E’ bello essere fuori. mentalmente è molto bello essere fuori da tutte quelle ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022)ha corso ad Abu Dhabi, il 12 dicembre 2021, l’ultimo Gran Premio di una lunghissima e trionfale carriera in Formula 1. Il finlandese è sempre stato conosciuto per essere uno con pochi peli sulla lingua, ma ora che èdefinitivamente dall’dei motori, le sue dichiarazioni si sono fatte ancora più taglienti. In un’intervista per Motorsport.comha sparato a zerol’intero sistema F1: “Ci sono tante cose che non hanno senso, almeno per me, in Formula 1. Parlo di tutte le stronzate che girano. Lo sappiamo, ma nessuno dice niente. Sono cose che non dovrebbero nemmeno esistere. Molte cose sono false qui dentro. E’ bello essere. mentalmente è molto bello essereda tutte...

