Emma Dante inaugura Altri Percorsi con lo spettacolo "Misericordia" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Bergamo. Si alza il sipario sulla rassegna "Altri Percorsi" di Fondazione Teatro Donizetti. Il programma di questa edizione, che prenderà il via giovedì 20 gennaio alle 20.30 al Teatro Sociale, propone sette spettacoli che aprono una significativa finestra sull'espressività teatrale odierna: "un cartellone affascinante, dove ogni titolo racchiude una necessità per chi lo mette in scena e una richiesta di attenzione profonda per lo spettatore", commenta Maria Grazia Panigada, direttrice artistica della Stagione di Prosa e di Altri Percorsi. Si comincia nel segno di una delle personalità più forti e originali del teatro italiano degli ultimi decenni, Emma Dante, che porterà a Bergamo il suo Misericordia, di cui ha firmato il testo e la regia. Ne sono interpreti gli ...

