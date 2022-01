Covid: Toma; abolire colori, presidenti Regioni d'accordo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Con gli altri presidenti abbiamo parlato di abolire i colori delle Regioni, non è più il caso, ne ho parlato con Fedriga. I colori servono a poco, su questo siamo pressoché tutti d'accordo". A ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Con gli altriabbiamo parlato didelle, non è più il caso, ne ho parlato con Fedriga. Iservono a poco, su questo siamo pressoché tutti d'". A ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toma Covid: Toma; abolire colori, presidenti Regioni d'accordo A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il governatore del Molise ed esponente di Forza Italia Donato Toma. .

Quirinale: ecco i 58 delegati delle Regioni, centrodestra avanti ... salvo gli assenti per Covid, che da lunedì voteranno il prossimo presidente della Repubblica. Ecco ... Donatella Tesei (Lega); Marco Squarta (Fdi); Fabio Paparelli (Pd) - Molise: Donato Toma (Fi); ...

Covid: Toma; abolire colori, presidenti Regioni d'accordo - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid: Camera, domani il voto finale sul dl super green pass (ANSA) – ROMA, 19 GEN – Arriverà domani mattina nell’Aula della Camera il voto finale e definitivo sul decreto legge green pass. Questa sera saranno ultimate le votazioni sugli ordini del giorno al de ...

Covid: Fiaso, rallenta crescita dei ricoveri (+7,1%) Roma, 19 gen. (LaPresse) - Rallenta la crescita di ricoveri Covid negli ospedali sentinella Fiaso: in una settimana, dal 11 al 18 gennaio, l'aumento è stato ...

