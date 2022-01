(Di martedì 18 gennaio 2022) Nuove e imperdibili puntate di Unal, la fiction di successo in onda ogni settimana su Rai 3, a partire dalle 20.45. Marà neiin onda da lunedì 24a venerdì 28? Tutte le ultime novità e. Unal24-28Nelle puntate della prossima settimana vedremo Fabrizio sempre più fuori controllo, mentre Patrizio cercherà un confronto con Clara. Franco, intanto, prova a rassicurare Katia su Nunzio, che è sempre più innamorato di Chiara. Ferri, invece, cercherà di mettere Marina davanti ai suoi sentimenti, mentre Fabrizio sembrerebbe quasi pronto a compiere un gesto estremo. Ma non ...

Advertising

CorriereCitta : Un Posto al Sole, anticipazioni 24-28 gennaio 2022: ecco cosa succede nei prossimi episodi #unpostoalsole - UPAS_Rai : Rivivi le storie della #24esima serie di #unpostoalsole con le repliche in onda al mattino su #RaiPremium e online… - ClaudiaMarchio9 : RT @LorexMagr: @mrsincoerenza @AXBproduction Alex sei stato spettacolare..grande garbo educazione e chiarezza con cui hai detto a Nataly di… - CRALTLC : **NUOVA CONVENZIONE** C'E' UN POSTO AL SOLE Centro estetico-Quarto- Acquista presso la nostra sede Cral Tlc i coup… - Astra_x_Aspera : ...mi dicono dalla regia che,dopo '8 mesi'di assenza di ricoveri al S.Raffaele(causa ottima salute),quel decrepito… -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole

Figura all'11°della classifica marcatori di tutti i tempi in maglia bianconera, ma il suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo di gol ne fece 101 intre stagioni (a proposito di ...Anticipazioni settimanali puntate Unalda lunedì 24 a venerdì 28 gennaio 2022 Marina deve metabolizzare la sofferenza e lo spavento patito; Fabrizio, rabbiosamente frustrato, è sempre più fuori controllo. Credendo di aver ...Le anticipazioni ci fanno sapere che Alberto e Patrizio arriveranno ad una conclusione : tra i due ci sarà un forte scontro. Il Giordano però causerà un lieve infortunio al suo rivale e questo gli por ...Nella categoria It e ICt, Telecom Italia domina la classifica dei principali ricorrenti con ben 29 ricorsi dal 2012 a Consip ...