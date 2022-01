Covid oggi Israele, nuovo record 127mila contagi in 2 giorni (Di martedì 18 gennaio 2022) nuovo record di contagi in Israele per il Covid. Negli ultimi due giorni si sono registrati almeno 127.469 nuovi casi, ha reso noto il ministero della Sanità, che non aggiornava i dati da domenica notte per problemi tecnici. Secondo dati non ancora completi, ieri si sono registrati 65.259 casi positivi e domenica 62.210. Il precedente record giornaliero risaliva alla settimana scorsa, con oltre 47.000 contagi. I malati gravi sono 498, di cui 100 attaccati ai respiratori e 13 attaccati a macchine per l’ossigenazione extracorporea a membrana (Ecmo). Martedì scorso i malati gravi erano 219. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 gennaio 2022)diinper il. Negli ultimi duesi sono registrati almeno 127.469 nuovi casi, ha reso noto il ministero della Sanità, che non aggiornava i dati da domenica notte per problemi tecnici. Secondo dati non ancora completi, ieri si sono registrati 65.259 casi positivi e domenica 62.210. Il precedentegiornaliero risaliva alla settimana scorsa, con oltre 47.000. I malati gravi sono 498, di cui 100 attaccati ai respiratori e 13 attaccati a macchine per l’ossigenazione extracorporea a membrana (Ecmo). Martedì scorso i malati gravi erano 219. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

