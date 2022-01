Atletica | Marcell Jacobs verso l’esordio | gli avversari sui 60 metri a Berlino Spicca Kevin Kranz | già battuto agli Europei

(Di martedì 18 gennaio 2022)si sta preparando per il suo attesissimo esordio stagionale. Il Campione Olimpico dei 100si rimetterà in gioco all’ISTAF Indoor di, in programma venerdì 4 febbraio. L’azzurro farà il suo grande ritorno in gara a cinque mesi di distanza dall’apoteosi di Tokyo: dopo aver conquistato le mede d’oro nella gara regina e nella 4×100 a Tokyo, il lombardo non aveva più messo in pista e gli appassionati dileggera non vedeno l’ora di vederlo sfreggiare sui 60in avvio dell’annata agonistica al coperto. Gli organizzatori del meeting tedesco hanno ufficializzato i nomi dei primidisul rettilineo della Mercedes Benz Arena.il tedesco ...

Advertising

ToreDeriu : RT @sportface2016: Marcell #Jacobs rientra in pista a Berlino il prossimo 4 febbraio - sportface2016 : Marcell #Jacobs rientra in pista a Berlino il prossimo 4 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Marcell

Il countdown è cominciato: è sempre più vicino il rientro in pista diJacobs. Il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4 100, sarà in pista venerdì 4 febbraio all' Istaf Indoor di Berlino , sul rettilineo della Mercedes Benz Arena. In attesa di ......dedicata ai Master una miglior prestazione italiana arriva dal bresciano Alberto Papa dell'...curato da Fidal Toscana Papa ricorda un aneddoto legato al doppio oro olimpicoJacobs. Qui ...Marcell Jacobs si sta preparando per il suo attesissimo esordio stagionale. Il Campione Olimpico dei 100 metri si rimetterà in gioco all'ISTAF Indoor di Berlino, in programma venerdì 4 febbraio. L'azz ...Dopo la leggendaria vittoria alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 metri, Marcell Jacobs è pronto a tornare in pista e lo farà venerdì 4 febbraio in quel di Berlino, all'Istaf Indoor che si disputerà nella ...