Melandri prende il Covid volontariamente | uno sponsor lo abbandona

Se gli sponsor di Djokovic sembrano tacere sulla vicenda del tennista no vax, non accade la stessa cosa per Marco Melandri. Dopo le dichiarazioni del motociclista, ex MotoGp, a Men On Wheels circa le quali, ha affermato di aver preso volantariamente il Covid per ottenere il Green Pass per esigenze lavorative. (leggi qui) In seguito alle reazioni alle sue parole, ieri Melandri aveva fatto marcia indietro: "Mi trovo di nuovo dentro un uragano enorme, per una frase scherzosa, ironica nata quando mi sono trovato a parlare con una persona negativa che mi ha detto di essere stata a contatto con un positivo. Ho fatto la battuta 'Prendo il Covid così avrò il Green Pass, lo prendo per necessità'. Non sarei mai andato da qualche parte con qualcuno per contagiarmi, né lo avrei mai consigliato al peggior nemico.

