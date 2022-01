Passaggio di petto al centro dell’area, al 120?: così la Juve regala la Supercoppa all’Inter (VIDEO) (Di giovedì 13 gennaio 2022) Uno Passaggio di petto al centro della propria area di rigore, al 120esimo minuto, ad un passo dai calci di rigore. La follia. così Alex Sandro regala la Supercoppa Italiana all’Inter. così la perde la Juventus, con una inedita forma di suicidio sportivo. Alex Sandro voleva appoggiare il pallone vagante a Chiellini, si inserisce Darmian, arriva a Sanchez. Gol. Due a uno, fine. Mentre dalla panchina bianconera invocavano il fallo tattico per far entrare Bonucci. La quintessenza del masochismo, dopo 120 lunghi minuti alimentati dal vantaggio di McKennie e dal rigore dell’1-1 di Lautaro. Alex Sandro andrà direttamente a Malpensa: partirà per il Brasile, non lo vedremo mai ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 gennaio 2022) Unodialdella propria area di rigore, alesimo minuto, ad un passo dai calci di rigore. La follia.Alex SandrolaItalianala perde lantus, con una inedita forma di suicidio sportivo. Alex Sandro voleva appoggiare il pallone vagante a Chiellini, si inserisce Darmian, arriva a Sanchez. Gol. Due a uno, fine. Mentre dalla panchina bianconera invocavano il fallo tattico per far entrare Bonucci. La quintessenza del masochismo, dopolunghi minuti alimentati dal vantaggio di McKennie e dal rigore dell’1-1 di Lautaro. Alex Sandro andrà direttamente a Malpensa: partirà per il Brasile, non lo vedremo mai ...

