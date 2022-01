Combinata nordica | cancellata la tappa di Planica Gyda Westvold Hansen ha vinto la Coppa del Mondo femminile

(Di lunedì 10 gennaio 2022)hamatematicamente ladeldi. È questa la principale conseguenza dell’annuncio diramato dalla Fis nel pomeriggio odierno. Ladel massimo circuito prevista anel weekend del 22-23 gennaio è stata. Gli organizzatori sloveni hanno rinunciato all’evento, affermando di non poter garantire al 100% la sicurezza degli atleti e dello staff di supporto in tema di contagi di Covid-19. Temendo di dover fronteggiare un elevato numero di casi di positività, si è preferito evitare di ospitare qualsiasi evento. In altre parole, sono state cancellate le tappe di due sport. Sci di fondo e ...

Vinzenz Geiger ha ribaltato gli esiti della gara al termine della seconda Gundersen in programma nella tappa di Coppa del mondo dimaschile in Val di Fiemme. Il tedesco, decimo al termine del segmento di salto sul trampolino HS106 di Predazzo, ha compiuto un'azione di prepotenza, in un finale molto combattuto, ...Splendida rimonta di Vinzenz Geiger in Val di Fiemme. Il tedesco, scattato dalla decima posizione, porta a casa la prima vittoria stagionale facendo la differenza nell'ultimo giro con un attacco al ...La situazione pandemica in rapido peggioramento in tutta la Slovenia ha costretto gli organizzatori delle tappe di Coppa del mondo … Continua ...Ultima giornata di Coppa del Mondo di Combinata Nordica nella valle dei Mondiali.Ilves (EST) vola lungo, Lamparter attacca e va in testa, ma Geiger è un fulmine.Oggi i due azzurri in recupero, Raffael ...