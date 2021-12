Arisa vince Ballando con le Stelle (Di lunedì 20 dicembre 2021) Aria si è aggiudicata la vittoria a Ballando con le Stelle in coppia con Vito Coppola. La cantante oltre alla gioia per la vittoria al Correire della Sera ha raccontato del suo rapporto con il ballerino. Cosa avrà rivelato Arisa? Tra i due ci sarà del tenero? Arisa si è sempre distinta per la sua sincerità e la sua schiettezza. La cantante quest’anno ha deciso di mettersi in gioco e partecipare allo show condotto dalla fantastica Milly Carlucci. Dopo un percorso tortuoso e per nulla facile, Arisa, alla fine è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria di Ballando con le Stelle in coppia con Vito Coppola. La cantante si è detta particolarmente sorpresa della sua vittoria: “Non me l’aspettavo e nessuno della mia famiglia se l’aspettava. Grazie mille a Vito Coppola che ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Aria si è aggiudicata la vittoria acon lein coppia con Vito Coppola. La cantante oltre alla gioia per la vittoria al Correire della Sera ha raccontato del suo rapporto con il ballerino. Cosa avrà rivelato? Tra i due ci sarà del tenero?si è sempre distinta per la sua sincerità e la sua schiettezza. La cantante quest’anno ha deciso di mettersi in gioco e partecipare allo show condotto dalla fantastica Milly Carlucci. Dopo un percorso tortuoso e per nulla facile,, alla fine è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria dicon lein coppia con Vito Coppola. La cantante si è detta particolarmente sorpresa della sua vittoria: “Non me l’aspettavo e nessuno della mia famiglia se l’aspettava. Grazie mille a Vito Coppola che ...

