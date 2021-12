Covid, in Lombardia 3.373 positivi: 245 a Bergamo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) A fronte di 112.492 tamponi effettuati, sono 3.373 i positivi rilevati in Lombardia nella giornata di mercoledì 8 dicembre, per una positività del 3%. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 25 decessi: il saldo dei ricoveri nei reparti fa segnare un +25 (1.066 ricoverati), mentre quello delle terapie intensive è di +2 (136 ricoverati). I nuovi casi per provincia Milano 865 Bergamo 245 Brescia 445 Como 215 Cremona 99 Lecco 111 Lodi 103 Mantova 174 Monza e Brianza 388 Pavia 207 Sondrio 50 Varese 381 Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) A fronte di 112.492 tamponi effettuati, sono 3.373 irilevati innella giornata di mercoledì 8 dicembre, per unatà del 3%. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 25 decessi: il saldo dei ricoveri nei reparti fa segnare un +25 (1.066 ricoverati), mentre quello delle terapie intensive è di +2 (136 ricoverati). I nuovi casi per provincia Milano 865245 Brescia 445 Como 215 Cremona 99 Lecco 111 Lodi 103 Mantova 174 Monza e Brianza 388 Pavia 207 Sondrio 50 Varese 381

