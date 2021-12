Siria, nel campo di al-Hoq migliaia di bambini in condizioni inumane ma nessuno li rimpatria (Di lunedì 6 dicembre 2021) Decine di migliaia di bambini di oltre 60 paesi, detenuti nel campo di al-Hoq, nel nord-est della Siria, gestito dall’Amministrazione autonoma curda, languono in condizioni inumane nell’indifferenza dei governi che non mostrano alcuna intenzione di rimpatriarli. Lo ha denunciato Amnesty International, sottolineando che questi bambini non hanno accesso adeguato al cibo, all’acqua potabile e a servizi essenziali come le cure mediche e l’istruzione e vivono separati dai genitori o da chi ne ha la tutela. Da quando, nel 2019, è terminato il conflitto col gruppo armato Stato islamico, circa 60 mila persone – soprattutto donne e bambini – di nazionalità Siriana, irachena e di altri stati sono state poste in stato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Decine dididi oltre 60 paesi, detenuti neldi al-Hoq, nel nord-est della, gestito dall’Amministrazione autonoma curda, languono innell’indifferenza dei governi che non mostrano alcuna intenzione dirli. Lo ha denunciato Amnesty International, sottolineando che questinon hanno accesso adeguato al cibo, all’acqua potabile e a servizi essenziali come le cure mediche e l’istruzione e vivono separati dai genitori o da chi ne ha la tutela. Da quando, nel 2019, è terminato il conflitto col gruppo armato Stato islamico, circa 60 mila persone – soprattutto donne e– di nazionalitàna, irachena e di altri stati sono state poste in stato di ...

Advertising

giuliapompili : Puoi vedere Netflix ovunque nel mondo, tranne che in Siria, in Crimea, in Corea del nord e in Cina - amnestyitalia : 27.000 bambini detenuti in condizioni disumane. 27.000. Sono detenuti nel campo di al-Hoq, nel nord-est della Si… - Frankf1842 : RT @ilfattoblog: 'Questi bambini non hanno cibo, acqua, cure e istruzione; vivono separati dai genitori o da chi ne ha la tutela' #Siria @R… - cristinapasque : RT @ilfattoblog: 'Questi bambini non hanno cibo, acqua, cure e istruzione; vivono separati dai genitori o da chi ne ha la tutela' #Siria @R… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Questi bambini non hanno cibo, acqua, cure e istruzione; vivono separati dai genitori o da chi ne ha la tutela' #Siria @R… -