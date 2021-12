F1, Lewis Hamilton sotto investigazione: la Red Bull chiede una penalità. Cosa può accadere (Di domenica 5 dicembre 2021) Lewis Hamilton ha vinto la prima edizione del Gran Premio dell’Arabia Saudita in quel di Jeddah al termine di una corsa pazza e ricca di episodi, precedendo Max Verstappen al traguardo e raggiungendolo a pari punti in testa alla classifica generale del Mondiale di F1 (anche grazie al giro veloce) prima del gran finale di Abu Dhabi. Il britannico della Mercedes è però sotto investigazione ed è stato convocato dal Collegio dei Commissari (alle 21.40 italiane) per il contatto avvenuto nel finale di gara con Max Verstappen. La Red Bull chiede una penalità da comminare al “Re Nero” per guida pericolosa, anche se il risultato odierno non cambierebbe anche con una sanzione di 5 o 10? al traguardo. L’episodio incriminato si è materializzato a 13 tornate dalla bandiera a ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021)ha vinto la prima edizione del Gran Premio dell’Arabia Saudita in quel di Jeddah al termine di una corsa pazza e ricca di episodi, precedendo Max Verstappen al traguardo e raggiungendolo a pari punti in testa alla classifica generale del Mondiale di F1 (anche grazie al giro veloce) prima del gran finale di Abu Dhabi. Il britannico della Mercedes è peròed è stato convocato dal Collegio dei Commissari (alle 21.40 italiane) per il contatto avvenuto nel finale di gara con Max Verstappen. La Redunada comminare al “Re Nero” per guida pericolosa, anche se il risultato odierno non cambierebbe anche con una sanzione di 5 o 10? al traguardo. L’episodio incriminato si è materializzato a 13 tornate dalla bandiera a ...

Advertising

sportmediaset : #GPArabiaSaudita, #Hamilton: 'Non ho capito la guida di Max'. #Verstappen: 'Tanti episodi, poi con Lewis...'.… - f1world_it : ??| Max Verstappen e Lewis Hamilton stanno raggiungendo gli stewards #SaudiArabianGP #F1 - AC_1908 : RT @_E_C_U_R_B: 'Sono sempre io a dover evitare le collisioni con lui. Me lo devo ricordare perché a lui non interessa' [Lewis Hamilton]… - SACC3NTE : comunque volevo dirvi che ho una cotta storica per lewis hamilton da circa 8 anni - Delio92 : La #redbull poi ha scelto di farlo partire dietro a #hamilton cioè 3° visto che nella confusione della precedente r… -