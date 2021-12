Reggio Emilia, prete abusivo che celebra messe in latino diffidato dalla Diocesi (Di sabato 4 dicembre 2021) Don Crescimanno, come riferisce la Gazzetta di Reggio , è un sacerdote regolarmente ordinato, originario di Modena, ma incardinato nella Diocesi di Isernia - Venafro. Da tempo si è stabilito a ... Leggi su bologna.repubblica (Di sabato 4 dicembre 2021) Don Crescimanno, come riferisce la Gazzetta di, è un sacerdote regolarmente ordinato, originario di Modena, ma incardinato nelladi Isernia - Venafro. Da tempo si è stabilito a ...

Advertising

sscnapoli : ?? Direzione ?? Reggio Emilia! ?? #ForzaNapoliSempre - MarziaMacCaferr : RT @UNIMORE_univ: In occasione della prossima udienza in Egitto a Patrick Zaki, fissata al 7 dicembre, le attiviste e gli attivisti di Amne… - gazzettaReggioE : Reggio Emilia: posata la prima pietra del #Mire, l'ospedale dedicato a donne e bambini - Marilenapas : RT @RegioneER: #SanitaER nasce a Reggio Emilia il Mire: ospedale all’avanguardia per la cura della donna e dei bambini. Oltre 40 milioni di… - m_angella14 : Arrestata la figlia del boss, le infiltrazioni dei Casalesi a Reggio Emilia -