Toyota bZ4X - La Suv elettrica è pronta per il Vecchio continente (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Toyota completa la propria offerta sui principali mercati internazionali con una Suv elettrica dal design unico. In occasione del Kenshiki Forum viene infatti presentata anche in Europa la bZ4X, la prima full electric del marchio giapponese che sarà disponibile nel corso del 2022 con formule di noleggio all-inclusive dedicate che comprenderanno anche l'accesso alle reti di ricarica. La gamma elettrica Beyond Zero inizia da qui. Per la sua prima elettrica, la Toyota ha dato vita al programma Beyond Zero (bz), caratterizzato non solo da tecnologie specifiche, ma anche da un design totalmente slegato dai canoni tradizionali degli altri modelli. Le linee sono tese e anticonformiste all'esterno, mentre l'interno punta tutto sulla digitalizzazione con soluzioni inedite per il marchio: lo ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lacompleta la propria offerta sui principali mercati internazionali con una Suvdal design unico. In occasione del Kenshiki Forum viene infatti presentata anche in Europa la, la prima full electric del marchio giapponese che sarà disponibile nel corso del 2022 con formule di noleggio all-inclusive dedicate che comprenderanno anche l'accesso alle reti di ricarica. La gammaBeyond Zero inizia da qui. Per la sua prima, laha dato vita al programma Beyond Zero (bz), caratterizzato non solo da tecnologie specifiche, ma anche da un design totalmente slegato dai canoni tradizionali degli altri modelli. Le linee sono tese e anticonformiste all'esterno, mentre l'interno punta tutto sulla digitalizzazione con soluzioni inedite per il marchio: lo ...

Advertising

telodogratis : Toyota bZ4X, il nuovo SUV elettrico è pronto a sbarcare in Europa - Roby_Passarelli : Toyota bZ4X, il nuovo SUV elettrico è pronto a sbarcare in Europa - HDmotori : Toyota bZ4X, il nuovo SUV elettrico è pronto a sbarcare in Europa - dinoadduci : Toyota bZ4X - La Suv elettrica è pronta per il Vecchio continente - ilmessaggeroit : Toyota, pronto il debutto del Suv a batterie. Imminente il lancio della bZ4X sulla prima... -