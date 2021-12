Rihanna incinta? L' indiscrezione che fa sognare i fan

(Di giovedì 2 dicembre 2021) e mamma in un solo giorno? Forse è troppo anche per. Eppure la gossip news del momento riguarda proprio Riri, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe in attesa del suo primo figlio con Asap ...

Advertising

mohamed_8fs : quindi rihanna è incinta? e il padre non sono io?? - iwasalloverit : MA IN CUE SENSO RIHANNA È INCINTA - skillstyrell : rihanna incinta cosa cazzo ho visto - staaticx : RT @ing3stibile: rihanna???è?incinta??di?asap??????? AAA - giuli_sesii : RT @ing3stibile: rihanna???è?incinta??di?asap??????? AAA -

Ultime Notizie dalla rete : Rihanna incinta

Il pettegolezzo non è stato ancora confermato (né smentito) da, che in passato ha dichiarato: 'Diventare mamma è il mio sogno'. Se la popstar sembra pronta per il grande passo, anche Asap ...Tuttavia, i fan della cantante si sono posti tutti la stessa domanda mentre le voci non fanno che circolare online:? Martedì sera, 30 novembre, dopo la diffusione della notizia di ...Eroina nazionale e mamma in un solo giorno? Forse è troppo anche per Rihanna. Eppure la gossip news del momento riguarda proprio Riri, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe in attesa ...Rihanna incinta di A$AP Rocky, le voci dopo la cerimonia alle Barbados si sono fatte sempre più insistenti e l'indizio pare schiacciante ...