Il Napoli: Fabian e Insigne possono essere valutati per l’Atalanta, Koulibaly no (Di giovedì 2 dicembre 2021) Arriva il report dell’allenamento di oggi, 2 dicembre. In cui il Napoli ha aggiornato anche in merito alle condizioni di Koulibaly, Insigne e Fabian, usciti malconci dalla sfida di Reggio Emilia di ieri sera. La (parziale) buona notizia è che Ruiz e Insigne potranno essere «rivalutati» (questa l’espressione che utilizza il club) in vista dell’importante partita di sabato contro l’Atalanta di Gasperini. Lo spagnolo ha riportato una tendinopatia adduttoria e dell’ileopsoas destro. Per il capitano, invece, una semplice contrattura del soleo sinistro. Brutte notizie invece per Koulibaly, che ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Ha continuato a lavorare a parte (e a fare terapie) Frank Anguissa. Il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 dicembre 2021) Arriva il report dell’allenamento di oggi, 2 dicembre. In cui ilha aggiornato anche in merito alle condizioni di, usciti malconci dalla sfida di Reggio Emilia di ieri sera. La (parziale) buona notizia è che Ruiz epotranno«ri» (questa l’espressione che utilizza il club) in vista dell’importante partita di sabato controdi Gasperini. Lo spagnolo ha riportato una tendinopatia adduttoria e dell’ileopsoas destro. Per il capitano, invece, una semplice contrattura del soleo sinistro. Brutte notizie invece per, che ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Ha continuato a lavorare a parte (e a fare terapie) Frank Anguissa. Il ...

Advertising

claudioruss : #Napoli Kalidou #Koulibaly è uscito nel finale di Sassuolo-Napoli per un risentimento alla coscia sinistra. Sostit… - claudioruss : #Napoli #Koulibaly ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. #Fabian presenta u… - cn1926it : UFFICIALE – #Koulibaly, #Insigne e #Fabian: l’esito degli esami strumentali - areanapoliit : SSC Napoli: '#Koulibaly, distrazione al bicipite femorale. Tendinopatia per Fabian. Contrattura per Insigne' - SOSFanta : ?? FLASH - Napoli, tegola #Koulibaly dopo gli esami: fuori almeno un mese! L'esito per #Insigne e Fabian ?? -