Gf Vip: Ennesima Gaffe Per Katia Ricciarelli! C’Entra Biagio D’Anelli! (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ennesimo scivolone di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip. La cantante lirica si è resa protagonista di alcune frasi di stampo omofobo nei confronti della new entry Biagio D’Anelli. Immediata la reazione degli utenti che, sui social, hanno chiesto alla produzione del reality di prendere seri provvedimenti contro la concorrente. Ecco quello che ha detto la Ricciarelli nelle ultime ore! Ennesima Gaffe di Katia Ricciarelli: ‘Biagio è ‘normale’ o gay?’ Katia Ricciarelli è di nuovo al centro delle polemiche per alcune frasi di stampo omofobo pronunciate su Biagio D’Anelli, new entry del Gf Vip. La cantante lirica, che si è contraddistinta in questi mesi per il suo modo di fare schietto e diretto, è spesso finita al centro delle polemiche per il suo ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ennesimo scivolone diRicciarelli al Grande Fratello Vip. La cantante lirica si è resa protagonista di alcune frasi di stampo omofobo nei confronti della new entryD’Anelli. Immediata la reazione degli utenti che, sui social, hanno chiesto alla produzione del reality di prendere seri provvedimenti contro la concorrente. Ecco quello che ha detto la Ricciarelli nelle ultime ore!diRicciarelli: ‘è ‘normale’ o gay?’Ricciarelli è di nuovo al centro delle polemiche per alcune frasi di stampo omofobo pronunciate suD’Anelli, new entry del Gf Vip. La cantante lirica, che si è contraddistinta in questi mesi per il suo modo di fare schietto e diretto, è spesso finita al centro delle polemiche per il suo ...

Luca_zone : RT @tvblogit: Valeria Marini e l’ennesima ‘replica’ regalata ai reality - SerieTvserie : Valeria Marini e l’ennesima ‘replica’ regalata ai reality - tvblogit : Valeria Marini e l’ennesima ‘replica’ regalata ai reality - AllTvAndSeries1 : #gfvip ma non c'erano altri VIP che hanno richiamato per l'ennesima volta la Marini?! Che noia! - Giuseppemiciel : Preparatevi per l'ennesima cagata! Ogni giorno è sempre una conferma, i veri vip non andranno mai al #gfvip -