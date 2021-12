Georges Seurat protagonista del Doodle di oggi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sorpresa per tutti gli amanti della pittura francese: oggi 2 dicembre, Google celebra il padre del neoimpressionismo Georges Seurat Il 2 dicembre 1859 Parigi dava i natali al padre del puntinismo, nonchè fautore del neoimpressionismo: Georges Seurat. In occasione dell’anniversario della nascita del pittore francese, Google ha dato vita ad un particolare Doodle, realizzato proprio ispirandosi alla tecnica inventata da Seurat. Cresciuto artisticamente all’Accademia di Belle Arti parigina, l’artista transalpino ha ben presto dato vita ad una corrente pittorica estremamente innovativa e rivoluzionaria. Seurat, infatti, inaugura quello che lui stesso definisce cromo-luminarismo, rinominato in seguito prima puntinismo e poi divisionismo. La sua ... Leggi su zon (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sorpresa per tutti gli amanti della pittura francese:2 dicembre, Google celebra il padre del neoimpressionismoIl 2 dicembre 1859 Parigi dava i natali al padre del puntinismo, nonchè fautore del neoimpressionismo:. In occasione dell’anniversario della nascita del pittore francese, Google ha dato vita ad un particolare, realizzato proprio ispirandosi alla tecnica inventata da. Cresciuto artisticamente all’Accademia di Belle Arti parigina, l’artista transalpino ha ben presto dato vita ad una corrente pittorica estremamente innovativa e rivoluzionaria., infatti, inaugura quello che lui stesso definisce cromo-luminarismo, rinominato in seguito prima puntinismo e poi divisionismo. La sua ...

