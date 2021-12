Champions, Leon trascina Perugia contro Trento nel derby italiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Perugia - Trento 3 - 0 — Turbo Leon e la Sir Safety di Nikola Grbic batte ancora una volta i trentini con una prova molto convincente che in qualche maniera va a 'vendicare' il successo di Trento che ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 2 dicembre 2021)3 - 0 — Turboe la Sir Safety di Nikola Grbic batte ancora una volta i trentini con una prova molto convincente che in qualche maniera va a 'vendicare' il successo diche ...

