Calcio | il museo della Juventus inaugura il percorso per non vedenti

Torino, 2 dic. - (Adnkronos) - Il viaggio nella storia dello Juventus Museum, da oggi, è anche fruibile in alfabeto Braille. O meglio, ufficialmente, da domani: sarà infatti la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che si celebra ogni anno il 3 dicembre, il momento in cui verrà tagliato il nastro, alla presenza del Presidente del museo bianconero, Paolo Garimberti, e dei vertici dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, di un'iniziativa innovativa nel panorama museale. Sei pannelli, in cui il museo è raccontato sia graficamente, che, soprattutto, in alfabeto Braille, guidano il visitatore all'interno del percorso dello Juventus Museum, dalla partenza al Tempio dei Trofei, dalla mitica panchina di corso Re Umberto ai Palloni d'Oro sollevati dai campioni ...

