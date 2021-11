Ostia | lavori al semaforo fra via delle Baleniere e via Isole del Capo Verde | traffico a rischio

(Di martedì 30 novembre 2021)– Partiranno domani, mercoledì 1 dicembre, iall’impianto semaforico che regola l’incrocio fra via, il viadotto Attico Tabacchi e viadel, a. Le operazioni potranno causare rallentamenti al, sempre piuttosto consistente in quell’intersezione. Sul posto sarà però presente il personale della Polizia Locale, che agevolerà per quanto possibile la circolazione, in particolar modo all’entrata e all’uscita della scuola. Isi svolgeranno nella fascia oraria 8-18, e si protrarranno fino al 21 gennaio 2022. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diX MunicipioClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di ...

