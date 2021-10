Nuova Mercedes Classe C 300d: alla guida della berlina diesel ibrida (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La casa di Stoccarda continua il suo dominio nel segmento D delle berline e la W206 sorprende per il suo design elegante e dinamico e per i contenuti tecnologici derivati dall'ammiraglia Classe S. ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La casa di Stoccarda continua il suo dominio nel segmento D delle berline e la W206 sorprende per il suo design elegante e dinamico e per i contenuti tecnologici derivati dall'ammiragliaS. ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuova Mercedes Nuova Mercedes Classe C 300d: alla guida della berlina diesel ibrida Lunga 4,70 m (+65 mm), larga 1,82 m (+10 mm) e alta 1,43 m ( - 9 mm), la nuova Classe C 300d è spinta da un quattro cilindri a gasolio da 265 Cv dotato di sistema mild hybrid con un motore da 20 Cv ...

Auto e Moto d'epoca, la tecnologia rivoluziona il mondo delle classic car ...con Stellantis e Mercedes Benz che presentano le radici del loro percorso di elettrificazione e gli ultimi modelli. Nello specifico, Stellantis racconta 50 anni di ricerche confluiti nella Nuova 500 ...

