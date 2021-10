Icardi-Wanda, ora è “ufficiale”: l’annuncio dell’argentino spegne la telenovela (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mauro Icardi attraverso Instagram ha annunciato di aver fatto pace con Wanda Nara, la quale era scappata a Milano dopo aver scoperto un tradimento dell’argentino. Indubbiamente la telenovela con meno episodi di tutte, ma tra le più seguite degli ultimi giorni. Sabato sera l’inattesa rottura del matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi e questo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mauroattraverso Instagram ha annunciato di aver fatto pace conNara, la quale era scappata a Milano dopo aver scoperto un tradimento. Indubbiamente lacon meno episodi di tutte, ma tra le più seguite degli ultimi giorni. Sabato sera l’inattesa rottura del matrimonio traNara e Mauroe questo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

carlolaudisa : Fanno sorridere i “motivi personali” indicati dal #Psg Per giustificare l’assenza di #Icardi con il Lipsia. Ma In r… - Gazzetta_it : Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - TuttoMercatoWeb : Clamoroso dall'Argentina: Icardi minaccia di lasciare il PSG se Wanda Nara non torna con lui - Rsalazar12x : WANDA PERDONO A ICARDI!!!!! - SuperTrump0873 : RT @cryptobrozo: Dall'Argentina: 'Icardi minaccia di lasciare il PSG se Wanda Nara non torna con lui' GRAZIE LUCIANO DA CERTALDO GRAZIE D… -