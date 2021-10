VIDEO | Mandragora accolto da amici e parenti all'esterno del Maradona (Di domenica 17 ottobre 2021) Rolando Mandragora è uscito nel primo tempo di Napoli Torino. Il centrocampista granata nato a Scampia, è stato accolto da amici e parenti all'esterno del Maradona. #napoli #napolitorino #seriea Leggi su spazionapoli (Di domenica 17 ottobre 2021) Rolandoè uscito nel primo tempo di Napoli Torino. Il centrocampista granata nato a Scampia, è statodaall'del. #napoli #napolitorino #seriea

