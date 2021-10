Sanremo Junior | il 13enne milazzese Davide Patti secondo nella gara mondiale L' ESIBIZIONE

(Di domenica 17 ottobre 2021) Su 19 nazioni partecipanti si è classificatonel mondocategoria A3 (13 - 15 anni). Il primo posto alla Bielorussia. Una grande soddisfazione per il giovane cantante che a soli 13 anni ...

Su 19 nazioni partecipanti si è classificato secondo nel mondo nella categoria A3 (13 - 15 anni). Il primo posto alla Bielorussia. Una grande soddisfazione per il giovane cantante che a soli 13 anni ...Ike canta sin da piccolissima, mentre Kaya ha esordito a cinque anni al festival, dal quale sono usciti anche alcuni altri artisti delloEurovision. A decidere la loro vittoria ...Di ritorno dall'Ariston potrà raccontare ai suoi compagni del liceo linguistico "Impallomeni" cosa ha significato esibirsi davanti ad una vera orchestra sinfonica ...Lo Junior Malta Eurovision Song Contest 2021 ha eletto i vincitori: sono Ike Mizzi e Kaya Gouder Curmi, in arte sol o Ike and Kaya. Tocca dunque a loro rappresentare la piccola isola del Mediterraneo ...