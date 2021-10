Pilar Fogliati | chi è | età | altezza | peso | marito e figli | l’ex fidanzato famoso attore | origini

Leggi su tuttivip

(Di domenica 17 ottobre 2021) Al grande pubblico televisivosi è fatta conoscere grazie all’interpretazione del ruolo, nella fiction A un passo dal cielo, dell’etologa Emma Giorgi. Dopo quella fortunata esperienza non ha mai smesso di recitare, entrando anche nel cast del film Mai scherzare con le stelle.ha fatto ingresso sulle scene nel 2017 con il film Forever Young e anccora oggi desidera portare il suo aspetto da ragazza della porta accanto in scena per valorizzare il cinema italiano e conquistarsi un posto nel panorama nostrano. Ma chi ènella vita privata? Chi è, vita privata: anni,Maria del...