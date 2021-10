Juventus-Roma, finale pazzesco: succede di tutto alla fine del primo tempo! (Di domenica 17 ottobre 2021) La Juventus stava conducendo per 1-0 sulla Roma, quando, da una palla persa goffamente da Chiellini, si scatena il parapiglia che non ti aspetti! Abraham salta due uomini, ma viene atterrato e successivamente anche Mikhtaryan dopo il contatto con Sczcesny, e poi la Roma segna. Ma l’abritro Orsato ha fischiato prima di tutti questi eventi fulminei. Parapiglia nel finale del primo tempo fra Juventus-Roma: la situazione Orsato, a gioco fermo, è stato richiamato successivamente dal Var, il quale gli ha permesso di assegnare il rigore in favore, a causa del secondo contatto, quello fra Sczcesny e Mikhtaryan. Il polacco infatti è stato successivamente ammonito. Il rigore, in seguito, è stato battuto poi da Veretout, il quale ipnotizzato da Sczcesny, ... Leggi su rompipallone (Di domenica 17 ottobre 2021) Lastava conducendo per 1-0 sulla, quando, da una ppersa goffamente da Chiellini, si scatena il parapiglia che non ti aspetti! Abraham salta due uomini, ma viene atterrato e successivamente anche Mikhtaryan dopo il contatto con Sczcesny, e poi lasegna. Ma l’abritro Orsato ha fischiato prima di tutti questi eventi fulminei. Parapiglia neldeltempo fra: la situazione Orsato, a gioco fermo, è stato richiamato successivamente dal Var, il quale gli ha permesso di assegnare il rigore in favore, a causa del secondo contatto, quello fra Sczcesny e Mikhtaryan. Il polacco infatti è stato successivamente ammonito. Il rigore, in seguito, è stato battuto poi da Veretout, il quale ipnotizzato da Sczcesny, ...

romeoagresti : La #Juventus provata in rifinitura stamani vs Roma @GoalItalia ?? Alex Sandro a sinistra ?? Bentancur dal 1' ??… - romeoagresti : #Juventus: #DeLigt non convocato contro la Roma precauzionalmente per un leggero affaticamento all'adduttore sinistro ??????@GoalItalia - MarcelloChirico : Se contro la #Roma dovessero dare a favore della #Juventus un rigore simile a quelli ??assegnati oggi, Mourinho mime… - PagineRomaniste : 56' - Check del Var per un contatto tra Chiellini e Pellegrini. Il contatto sembra esserci e non a caso si piega la… - cincinnato6 : RT @fanpage: Un gravissimo errore dell'arbitro salva (almeno per il momento) la Juventus. Orsato ha fermato Abraham mentre stava per calcia…