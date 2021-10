Tutta colpa di Freud: Marco Giallini psicanalista nel film di Paolo Genovese (Di sabato 16 ottobre 2021) Tutta colpa di Freud: trama, cast e streaming del film Questa sera, sabato 16 ottobre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Tutta colpa di Freud, film del 2014 diretto da Paolo Genovese con protagonista Marco Giallini che veste i panni di uno psicanalista cinquantenne separato e con tre figlie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Francesco è uno psicanalista cinquantenne separato e con tre figlie: Sara, una donna lesbica che torna dagli Stati Uniti decisa a diventare etero dopo l’ennesima delusione amorosa; Marta, una giovane donna che gestisce la libreria del nonno; Emma, una diciottenne che ha una relazione con ... Leggi su tpi (Di sabato 16 ottobre 2021)di: trama, cast e streaming delQuesta sera, sabato 16 ottobre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in ondadidel 2014 diretto dacon protagonistache veste i panni di unocinquantenne separato e con tre figlie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Francesco è unocinquantenne separato e con tre figlie: Sara, una donna lesbica che torna dagli Stati Uniti decisa a diventare etero dopo l’ennesima delusione amorosa; Marta, una giovane donna che gestisce la libreria del nonno; Emma, una diciottenne che ha una relazione con ...

Tutta colpa di Freud: Marco Giallini psicanalista nel film di Paolo Genovese

Tutta colpa della fata Morgana su Rai Uno: la trama Per il ciclo “Purché finisca bene” martedì 19 ottobre andrà in onda su Rai Uno in prima serata Tutta colpa della fata Morgana. Il nuovo film-tv sussegue quello trasmesso la settimana prima, Digitare i ...

