Covid oggi Puglia, 134 contagi e nessun decesso: bollettino 16 ottobre (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono 134 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 ottobre 2021 in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività sono stati registrati su 21.315 test giornalieri. Sono 2.170 le persone attualmente positive, 134 quelle ricoverate in area non critica, 18 le persone in terapia intensiva. Complessivamente da inizio emergenza sono stati registrati 270.367 casi totali, 3.895.676 test eseguiti, 261.382 persone guarite e 6.815 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono 134 i nuovida coronavirus162021 in, secondo i dati dell’ultimo-19 della Regione.nuovo. I nuovi casi di positività sono stati registrati su 21.315 test giornalieri. Sono 2.170 le persone attualmente positive, 134 quelle ricoverate in area non critica, 18 le persone in terapia intensiva. Complessivamente da inizio emergenza sono stati registrati 270.367 casi totali, 3.895.676 test eseguiti, 261.382 persone guarite e 6.815 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

stebellentani : Oggi le notizie sono due. Quattro regioni italiane sono tra le prime 7 in Europa per mortalitá covid. Il rapporto C… - PBPcalcio : #AcMilan comunica che #BrahimDiaz è risultato positivo ad un tampone effettuato oggi. Tutto il gruppo è stato testa… - SkyTG24 : In Uk ieri è stato registrato il numero più alto di nuovi positivi dal 20 luglio scorso - VincenzoViolano : RT @ilpetulante: Oggi 2732 positivi su 506043 tamponi. Parlare di emergenza covid e di green pass è davvero surreale. - claudeger55 : @iannetts70 Forse perché maggioranza dei casi di contagiati, il Covid al massimo si comporta oggi come un'influenza… -