Firenze, tramvia: Nardella acquisterà a Napoli tram di nuova generazione

Si tratterà di mezzi moderni e a basso impatto ambientale, che consentiranno di avere una riduzione del 20 per cento delle emissioni: sono i primi in Italia ad alimentazione a batteria

