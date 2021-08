(Di lunedì 9 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –dae condividere aper i prossimi tre appuntamenti dedicati alle pellicole cult sulper la rassegna “Racconti del Contemporaneo – V edizione – Ildel Sogno”, organizzata per la mostra-evento “Stories from the Rooms”. “Girls” per la regia di Andy Warhol, con Marie Menken, Mary Woronov, Gerald Malanga, Ondine e Albert Renè Ricard (Usa 1966, durata 210 minuti) è il film scelto per la proiezione installativa che sarà proposta domani (martedì 10 agosto), dalle ...

Advertising

anteprima24 : ** A Palazzo Fruscione #Cinema da vedere, vivere e 'sorseggiare' nel segno del Chelsea Hotel **… - anteprima24 : ** Domani a Palazzo Fruscione la #Lectio 'Forever Punk' e la proiezione del #Film 'Sid&Nancy' **… -

Ultime Notizie dalla rete : Palazzo Fruscione

anteprima24.it

... in programma a, alla Fondazione Ebris e al Teatro Ghirelli, a Salerno, dal 9 luglio al 5 settembre 2021. Un drappello di artisti che ha fatto la storia della fotografia, vive ...... in programma a, alla Fondazione Ebris e al Teatro Ghirelli, a Salerno, dal 9 luglio al 5 settembre 2021 . Un drappello di artisti che ha fatto la storia della fotografia, vive ...La lista degli scrittori, musicisti, registi e artisti che hanno soggiornato al Chelsea, in un lampo o piantandoci le tende per un bel po’, è infinita. Quelli che maggiormente colpiscono l’immaginario ...Continuano gli appuntamenti della rassegna “Racconti del Contemporaneo – V edizione – Il Palazzo del Sogno” organizzata per la mostra-evento “Stories from the rooms”. Domani (martedì 3 agosto 2021), a ...