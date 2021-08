Damilano presenta la lista Si Tav di Giachino: “Portiamo Torino nel futuro” (Di giovedì 5 agosto 2021) Traghettare Torino nel futuro puntando sulle infrastrutture e sul lavoro. Così Paolo Damilano presenta la lista “Si Tav, Si Lavoro” che lo sosterrà nelle elezioni comunali, dopo che il suo fondatore Mino Giachino ha ritirato la sua candidatura a sindaco. “Dobbiamo traghettare Torino nel futuro, puntare sul lavoro, sulle infrastrutture e sull’appeal del tessuto urbano perché gli investitori ne colgano le potenzialità. Per questo è una ricchezza trovare al nostro fianco Si Tav Si Lavoro con il suo fondatore Mino Giachino, da sempre in prima ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 5 agosto 2021) Traghettarenelpuntando sulle infrastrutture e sul lavoro. Così Paolola“Si Tav, Si Lavoro” che lo sosterrà nelle elezioni comunali, dopo che il suo fondatore Minoha ritirato la sua candidatura a sindaco. “Dobbiamo traghettarenel, puntare sul lavoro, sulle infrastrutture e sull’appeal del tessuto urbano perché gli investitori ne colgano le potenzialità. Per questo è una ricchezza trovare al nostro fianco Si Tav Si Lavoro con il suo fondatore Mino, da sempre in prima ...

Advertising

nuovasocieta : Damilano presenta la lista Si Tav di Giachino: “Portiamo Torino nel futuro” - stefigasparini : RT @espressonline: Marco Damilano presenta il nuovo numero in edicola e online da domenica 1 agosto - sir_Dan88 : RT @espressonline: Marco Damilano presenta il nuovo numero in edicola e online da domenica 1 agosto - espressonline : Marco Damilano presenta il nuovo numero in edicola e online da domenica 1 agosto -