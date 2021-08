L’originale trovata di Gravina per salvare il calcio: pagare meno tasse (Di mercoledì 4 agosto 2021) Repubblica le presenta come le proposte di Gravina – presidente della Figc – per salvare il calcio. Un piano denominato “Project Fenice”. È firmato dalla società di revisione Pwc che ha analizzato il calcio italiano e ha messo nero su bianco quel che tutti sapevano e cioè che il calcio era in crisi ben prima che cominciasse il Covid. Scrive Repubblica: nei 12 anni pre Covid, il calcio professionistico italiano ha prodotto perdite per 4,1 miliardi e l’indebitamento si è quadruplicato. Sono 4 anni che i margini operativi si riducono a causa del costo del lavoro, cresciuto mediamente del 4,6% ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 4 agosto 2021) Repubblica le presenta come le proposte di– presidente della Figc – peril. Un piano denominato “Project Fenice”. È firmato dalla società di revisione Pwc che ha analizzato ilitaliano e ha messo nero su bianco quel che tutti sapevano e cioè che ilera in crisi ben prima che cominciasse il Covid. Scrive Repubblica: nei 12 anni pre Covid, ilprofessionistico italiano ha prodotto perdite per 4,1 miliardi e l’indebitamento si è quadruplicato. Sono 4 anni che i margini operativi si riducono a causa del costo del lavoro, cresciuto mediamente del 4,6% ...

