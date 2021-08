Champions League 2021/2022, Benfica ok: 2-0 allo Spartak Mosca (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si completa il quadro delle partite di andata del terzo turno preliminare di Champions League 2021/2022. Tre partite che hanno concluso il primo atto di questi doppi confronti. Sorride il Benfica che fuori casa ha battuto lo Spartak Mosca e ha ipotecato la qualificazione grazie al 2-0 che porta le firme di Rafa Silva (51?) e Gilberto (74?). Bene anche il Ferencvaros che in casa ha battuto 2-0 lo Slavia Praga con i gol di Kacharaba e Kharatin. Un pareggio per 1-1 invece tra Dinamo Zagabria e Legia: apre le marcature Petkovic al 60?, Muci pareggia i conti all’82’ col gol ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si completa il quadro delle partite di andata del terzo turno preliminare di. Tre partite che hanno concluso il primo atto di questi doppi confronti. Sorride ilche fuori casa ha battuto loe ha ipotecato la qualificazione grazie al 2-0 che porta le firme di Rafa Silva (51?) e Gilberto (74?). Bene anche il Ferencvaros che in casa ha battuto 2-0 lo Slavia Praga con i gol di Kacharaba e Kharatin. Un pareggio per 1-1 invece tra Dinamo Zagabria e Legia: apre le marcature Petkovic al 60?, Muci pareggia i conti all’82’ col gol ...

Advertising

sportface2016 : #UCL, ecco i risultati - trecchinese : Quando Lele se ne va non è mai buon segno... le cose si fanno chiare sempre dopo. @Inter c'è una testa di serie in… - VillaBaptiste : @NonEvoluto @acmilan @SkySport Quindi, per favore, pagatemi gli abbonamenti TV per vedere la Serie A, la Champions League - tommaso_guercio : @marifcinter ma Daniele ottimo giocatore de che? ma seriamente ci presentiamo in champions league con Duvan Zapata? - Fabbri_Ale : RT @raffaelecaru: Io vedendo la situazione di Milan e Roma, mi tengo strettissimo Suning. ?2 anni consecutivi in Champions League ?Conte e… -