Covid oggi 2 agosto 2021 Italia e Lombardia: bollettino coronavirus (Di lunedì 2 agosto 2021) Aspettando il nuovo decreto con le misure anti Covid per scuola e trasporti, da venerdì saranno in vigore le regole che riguardano il green pass per ristoranti al chiuso . Intanto sul fronte ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 2 agosto 2021) Aspettando il nuovo decreto con le misure antiper scuola e trasporti, da venerdì saranno in vigore le regole che riguardano il green pass per ristoranti al chiuso . Intanto sul fronte ...

Advertising

galeazzobignami : I familiari delle vittime del COVID manifestano oggi per chiedere verità e trasparenza e per denunciare la farsa de… - FratellidItalia : Vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime del Covid che quest’oggi manifestano a Bergamo - borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - fabiotempoMi : RT @R66689949: Oggi ho, per la prima volta da marzo 2020, fatto qualcosa di concreto per combattere il covid. Ho portato la TV in soffitta. - Agnese73186871 : @M_Longini Maurizio, non hai proprio capito il problema. Si vede che non ti tocca da vicino. Si parla di altro: 73… -