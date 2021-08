Tokyo 2020, la Gazzetta dello Sport celebra Tamberi e Jacobs: numero dedicato agli azzurri (Di domenica 1 agosto 2021) Le imprese di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, entrambi conquistatori di medaglie d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, hanno riscritto la storia dello Sport italiano. Gloria nel salto in alto e nei 100 metri piani: i momenti probabilmente più alti dell’intero processo di evoluzione dello Sport nel Bel Paese, sensazione confermata dagli appassionati italiani. Per alimentare l’onda d’entusiasmo scaturita dai trionfi di Tamberi e Jacobs, la Gazzetta dello ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Le imprese di Gianmarcoe Marcell, entrambi conquistatori di mede d’oro alle Olimpiadi di, hanno riscritto la storiaitaliano. Gloria nel salto in alto e nei 100 metri piani: i momenti probabilmente più alti dell’intero processo di evoluzionenel Bel Paese, sensazione confermata dappassionati italiani. Per alimentare l’onda d’entusiasmo scaturita dai trionfi di, la...

