Gianni Morandi | il supporto incondizionato e l’amore della moglie Anna

(Di venerdì 30 luglio 2021)Dan econdividono una lunghissima storia d’amore da sogno. Il loro rapporto ci ha sempre fatto un po’ ben sperare, soprattutto perché dura da quasi 30 anni, hanno sempre speso parole bellissime l’uno per l’altra: sorridenti e unici,conquistano i nostri cuori. In un’intervista all’inserto Sette del CorriereSera,ha parlato dell’incidente, di come ha reagito l’artista, dei momenti concitati che si sono susseguiti dopo l’incendio. Tuttavia, lo ha anche elogiato, perché non è una personalità che si perde nel passato. “Mio marito ...

Advertising

chetempochefa : “Ogni tanto penso che abbiamo avuto la fortuna di vivere un periodo bellissimo…” - Gianni Morandi - MiriamDiMaio1 : RT @earonemusic: ?? - Classifica #airplay tv: 1- “La mia felicità” Fabio Rovazzi feat. Eros Ramazzotti 2- “Ma stasera” Marco Mengoni 3- “L’… - Giapponeseuomo : Gianni Morandi - L'Allegria (Official Video) - bebapiz : RT @earonemusic: ?? - Classifica #airplay tv: 1- “La mia felicità” Fabio Rovazzi feat. Eros Ramazzotti 2- “Ma stasera” Marco Mengoni 3- “L’… - donalella64 : RT @earonemusic: ?? - Classifica #airplay tv: 1- “La mia felicità” Fabio Rovazzi feat. Eros Ramazzotti 2- “Ma stasera” Marco Mengoni 3- “L’… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

difende i giovani e lancia un messaggio: 'Bisogna stare con le orecchie aperte' In molti campi artistici, come ad esempio nella musica, dare spazio e fiducia ai giovani non sempre è ...La moglie di, Anna Dan, ha ripercorso i tragici istanti che hanno visto protagonista suo marito quando è caduto in un rogo. Anna Dan ha raccontato per la prima volta al Corriere della Sera i tragici ...GIANNI MORANDI, GOODBOYS, IRAMA, JAKE LA FURIA, J-AX, KUNGS, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, LOREDANA BERTÈ, MADAME, MAHMOOD, MARCO MENGONI, MICHELE BRAVI, MOLLY HAMMER, NOEMI, ROCCO HUNT, ORIETTA BERTI, ...La moglie di Gianni Morandi ha ripercorso i drammatici attimi che hanno seguito l'incidente avuto dal cantante a causa delle fiamme.