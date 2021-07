Juventus | Allegri svela | “Ho rifiutato il Real Madrid” | VIDEO

Advertising

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di presentazione di Mister Massimiliano Allegri. LIVE su @JuventusTv… - juventusfc : Il recap della conferenza stampa di Mister #Allegri! ?? Qui ? - tvdellosport : ?? CONFERENZA MASSIMILIANO ALLEGRI ?? Alle 1??4??.3??0?? live su #Sportitalia le parole dell’allenatore della… - gilnar76 : Perchè ALLEGRI ha 'RIPRESO' PUBBLICAMENTE BONUCCI #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea… - CarloSportfan : RT @juventusfc: Il recap della conferenza stampa di Mister #Allegri! ?? Qui ? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Allegri

Il calciomercato dellain questa fase vede la dirigenza bianconera impegnata su più fronti sia per trovare nuove pedine ma anche per valutare eventuali partenze.Laresta concentrata anche sul presente e sul rinnovo di Dybala , sempre più al centro del progetto di. Come previsto, stanotte è sbarcato il rappresentante del numero 10 Jorge Antun ...La conferenza dell'allenatore della Juventus è diventata il tema del giorno sul web e non sono mancati i post divertenti Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, ...A due anni di distanza Massimiliano Allegri è tornato alla Juventus: tra mercato e obiettivi stagionali, il livornese vuole riportare i bianconeri ai vertici del calcio italiano ...