Calciomercato Atalanta | Damsgaard a sorpresa? La situazione

Advertising

DiMarzio : #Pezzella all’@Atalanta_BC in prestito dal @1913parmacalcio #calciomercato @SkySport - DiMarzio : Il punto sulla trattativa tra #Tottenham e #Atalanta per #Romero - DiMarzio : #Atalanta, procede spedita la trattativa con la #Juventus per #Frabotta - RudyGaletti : ???? #Atalanta, l'alternativa low-cost in caso di partenza di #Romero è Jhon #Lucumi, difensore ???? del #Genk. Per un… - ilpodsport : #Calciomercato Calciomercato Spezia, mega-operazione con l’Atalanta #ilpodsport -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta

... ma anche sui principali campionati al mondo, tutte le notizie di lunedì 26 luglio: Ronaldo, visite mediche tra i tifosi Roma, è fatta per Viña, preso Pezzella dal Parma ...Commenta per primo Bryan Cristante e Alessandro Florenzi - reduci dalla vittoria all'Europeo - si sottoporranno al tampone il primo agosto. Ma se il centrocampista ex, salvo intoppi, è atteso in Portogallo con la squadra il giorno successivo - il 2 agosto - c 'è ancora incertezza sul futuro di Alessandro Florenzi per il quale si prospetta un futuro lontano ...LECCO - La Calcio Lecco 1912 ha annunciato l’ufficialità dell’ingaggio di Erdis Kraja, che diventa un nuovo giocatore bluceleste a titolo temporaneo dall’Atalanta. Kraja è un centrocampista centrale c ...Lo svizzero ritorna in gruppo dopo le vacanze. Cinque giocatori sono sotto osservazione Messa in archivio la giornata di riposo di ieri, per l’Atalanta è arrivato il momento di tornare al lavoro per p ...