Green pass obbligatorio, Mario Draghi annuncia le novità per gli italiani: ecco la diretta (Di giovedì 22 luglio 2021) Mario Draghi, al termine del Consiglio dei Ministri, ha indetto una conferenza stampa per annunciare i nuovi interventi e dare un freno ai contagi da Covid - 19. Assieme a lui i ministri Roberto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 luglio 2021), al termine del Consiglio dei Ministri, ha indetto una conferenza stampa perre i nuovi interventi e dare un freno ai contagi da Covid - 19. Assieme a lui i ministri Roberto ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - FabioTraversa : RT @gentilivero: 'Il green pass serve a tenere aperte le attività e a lasciare le Regioni in zona bianca' #Draghi #conferenzastampa - Alessan41376558 : Ma poi hanno convinto figo a fare il green pass insieme a tutti i deputati e senatori??? -