G20 Ambiente, Cingolani: “Linee d’intervento seguono Pnrr, è un accordo storico. Lotta alla CO2? Serve nei Paesi in via di sviluppo” (Di giovedì 22 luglio 2021) “Un accordo storico”. Così il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha presentato nella conferenza stampa al termine della prima giornata del G20 sull’Ambiente, il documento prodotto nel corso del meeting napoletano dei ministri. Il comunicato, ha spiegato il titolare del nuovo dicastero del governo Draghi, “è particolarmente ambizioso e individua 10 Linee di intervento che riflettono la visione del Pnrr italiano. Soluzioni naturali per il clima, Lotta al degrado del suolo, sicurezza alimentare, uso sostenibile dell’acqua, tutela degli oceani, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) “Un”. Così il ministro della Transizione Ecologica, Roberto, ha presentato nella conferenza stampa al termine della prima giornata del G20 sull’, il documento prodotto nel corso del meeting napoletano dei ministri. Il comunicato, ha spiegato il titolare del nuovo dicastero del governo Draghi, “è particolarmente ambizioso e individua 10di intervento che riflettono la visione delitaliano. Soluzioni naturali per il clima,al degrado del suolo, sicurezza alimentare, uso sostenibile dell’acqua, tutela degli oceani, ...

Advertising

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #23luglio: #Fisco, condono per 2,5 milioni di italiani. Lotta al… - MiTE_IT : Primo incontro con @ClimateEnvoy in questo #g20 #ambiente, #clima ed #energia: #Italia e #USA insieme per un'alta a… - _Carabinieri_ : Con la suggestiva presenza dei #Carabinieri in Grande Uniforme Speciale, aperta a Napoli la due-giorni dei Ministri… - antonia_sinisi : RT @CislNazionale: #g20ambiente, #G20Italy, #G20, #AngeloColombini: “D’accordo con il Ministro #Cingolani su investimenti in ricerca, innov… - paoloigna1 : RT @erealacci: Venerdì 23 alle 9.40 circa a @CoffeeBreakLa7 per parlare del G20 ambiente in corso a Napoli, di transizione ecologica e di u… -