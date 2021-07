Temptation Island, retroscena Manuela: “Si è montata la testa, si atteggia da Vip” (Di lunedì 19 luglio 2021) Temptation Island: ecco alcune segnalazioni arrivate in merito alla giovane Manuela protagonista del programma con il suo Stefano La trasmissione L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di lunedì 19 luglio 2021): ecco alcune segnalazioni arrivate in merito alla giovaneprotagonista del programma con il suo Stefano La trasmissione L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

itsmc17 : RT @BOR3DGIULIA: ??Liam Payne avvistato in Sardegna sul set di Temptation Island per girare la nuova stagione da tentatore - mutualrespect__ : RT @BOR3DGIULIA: ??Liam Payne avvistato in Sardegna sul set di Temptation Island per girare la nuova stagione da tentatore - itsdani410 : Non vedo l'ora che chi non ha mai seguito il calcio torni a sbattersene le palle del calcio perché sti europei sono… - artsunfloweers : RT @BOR3DGIULIA: ??Liam Payne avvistato in Sardegna sul set di Temptation Island per girare la nuova stagione da tentatore - pizzaandbeer_ : RT @BOR3DGIULIA: ??Liam Payne avvistato in Sardegna sul set di Temptation Island per girare la nuova stagione da tentatore -